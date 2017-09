Continuar a ler

Após a derrota averbada quarta-feira frente ao Paris Saint-Germain por 3-0, na segunda jornada da fase de grupos de Liga dos Campeões, o Bayern prepara o jogo de domingo frente ao Hertha de Berlim, sétimo classificado do campeonato alemão, sob orientação do antigo internacional francês Willy Sagnol, nomeado treinador interino do clube, após ter sido adjunto de Ancelotti.Como técnico, Sagnol orientou as seleções de sub-20 e sub-21 da França e o Bordéus tendo-se destacado como jogador ao serviço do Bayern Munique, que representou durante nove temporadas, depois de passagens por Saint-Étienne e MónacoEntre os nomes apontados ao comando dos bávaros, destacam-se dois técnicos alemães: Thomas Tuchel, antigo treinador do Borussia Dortmund, tendo deixado o clube no final da última época por divergências com a direção, e Julian Nagelsmann, técnico de 30 anos que dirige o Hoffenheim, segundo classificado da liga alemã e adversário do Braga no Grupo C da Liga Europa.