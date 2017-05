Continuar a ler

Nos restantes encontros, destaque para o triunfo do Borussia Dortmund frente ao Werder Bremen, por 4-3, graças a um penálti convertido por Aubameyang aos 89'. Uma vitória que selou o apuramento direto da equipa de Raphaël Guerreiro para a Liga dos Campeões (juntamente com o Bayern e RB Leipzig), até porque o Hoffenheim (4.º) - estará no playoff da Champions - não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Augsburgo.



Já na luta pela permanência, o histórico Hamburgo - único clube que participou em todas as edições da Bundesliga - acabou por evitar a presença no playoff de descida/subida. Com o triunfo (2-1) sobre o Wolfsburgo, acaba por ser a equipa de Vieirinha a ter que defrontar (num duelo a duas mãos) o 3.º classificado do 2.º escalão - a última jornada realiza-se amanhã, com Estugarda (1.º) e Hannover (2.º) a terem uma vantagem de três pontos sobre o Eintracht Braunschweiger (3.º).



Ingolstadt e Darmstadt são as equipas já despromovidas, enquanto Colónia e Hertha Berlim estarão na Liga Europa, faltando apenas definir a outra vaga nesta competição, a ser decidida entre o Friburgo (7.º) e o Eintracht Frankfurt - este último terá de ganhar a final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia Dortmund, a 27 de maio, para se apurar.



Num encontro marcado pelas despedidas de Philipp Lahm e Xabi Alonso, o campeão Bayern Munique fechou a época com uma goleada (4-1) sobre o Friburgo. Um triunfo dilatado construído com dois golos já no período de descontos, numa partida da última jornada da Bundesliga em que o português Renato Sanches não saiu do banco de suplentes.Arjen Robben inaugurou o marcador logo aos 4', mas o resultado só voltaria a ser alterado aos 73', com Arturo Vidal a aumentar a vantagem bávara. Depois, Nils Petersen ainda reduziu (76'), antes de Ribéry (90'+1) e Kimmich (90'+4) fecharem as contas. Porém, os pontos altos do encontro foram os momentos em que Xabi Alonso e Lahm foram substituídos, aos 82' e 87', respetivamente, para receberem a devida homenagem dos adeptos presentes no Allianz Arena.