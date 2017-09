Continuar a ler

A escolha de Starke, que acabou a carreira nos bávaros no verão, com 36 anos, prendeu-se com a proximidade do alemão ao grupo de trabalho, uma vez que tinha começado a trabalhar como preparador de guarda-redes no campeão alemão.Além de Starke, que chegou ao clube em 2012, o plantel do Bayern conta com Sven Ulreich, que tem sido titular na ausência de Neuer, e Christian Fruchtl, de 17 anos.