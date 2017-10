Continuar a ler

A mesma publicação adianta que os jogadores estavam descontentes com o plano de treinos do agora ex-treinador, razão que os levou a treinar por conta própria.



Vários jogadores como Neuer, Muller e Boateng já se tinham dirigido, no inicio da presente época, ao CEO do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge, queixando-se do fraco plano de treinos de Ancelotti. A mesma publicação adianta que os jogadores estavam descontentes com o plano de treinos do agora ex-treinador, razão que os levou a treinar por conta própria.

Depois do despedimento de Carlo Ancelotti, começam agora a surgir vários desenvolvimentos que mostram o mau estar que se vivia no balneário do Bayern Munique.De acordo com a revista 'Kicker', que revelou as declarações de Robben,, a formação alemã treinava sem estar às ordens do treinador.