Continuar a ler

"Se conhecessem o Toni saberiam que não é o dinheiro que o move. Ele necessita de sentir que as pessoas confiam nele. E o Toni sabia que era muito bom, que tinha classe de nível mundial. Por isso foi esse o ponto de rotura [com o Bayern Munique]", encerrou Reinartz compondo um cenário que coloca Rummenigge em xeque.



Kroos, recorde-se, acabou por se transferir para o Real Madrid por 25 milhões de euros aos 24 anos, consolidado o que dele se esperava após o Mundial'2014, no qual foi figura determinante na campeã Alemanha.



Nos merengues forma agora com Casemiro, Luka Modric e Isco um dos melhores meios-campos do Mundo e soma dois troféus da Liga dos Campeões (2015/16 e 2016/17), os quais junta a um que conquistou no Bayern Munique (2012/13), cuja perda de fulgor internacional coincide com a sua saída.

O Real Madrid pagou uma verdadeira 'pechincha' por Toni Kroos em julho de 2014, tirando vantagem do facto do médio estar em final de contrato com o Bayern Munique. Mas o clube alemão só perdeu o seu jogador para os espanhóis devido a uma decisão do seu presidente executivo Karl-Heinz Rummenigge, a qual se revelou pouco acertada."Foi um bocadinho a ver com dinheiro, pois o Bayern Munique ofereceu um novo contrato ao Toni e ele sabia qual era o salário do Mario Götze, um jogador que tem mais ou menos a mesma idade do que ele. O Bayern não lhe queria pagar mais de 10 milhões de euros por ano e o Rummenigge disse-lhe: 'não te vamos pagar mais de 10 milhões por ano porque tu não és um jogador de classe mundial", explicou Stefan Reinartz, antigo futebolista e grande amigo de Kroos, em declarações ao 'Bleach Report'.