A adaptação de Victor Lindelöf ao Manchester United não está a correr da melhor maneira para o defesa-central, que tem estado diretamente ligado a algumas exibições menos conseguidas da equipa. No entanto, Bebé sabe bem o que é mudar-se para o Manchester United e acredita que, mais cedo ou mais tarde, o internacional sueco vai mostrar a qualidade que levou José Mourinho a apostar nele.

"É, sem dúvida, um grande jogador. Vai conseguir o lugar dele na equipa. Vai ser difícil mas vai conseguir. O Manchester United tem jogadores mais ‘batidos’, que podem dar confiança à equipa, mas acredito que o Lindelöf vai conseguir o lugar dele. Está no bom caminho e tem a confiança de José Mourinho. Foi ele que o contratou e isso também conta muito", explica-nos o extremo, recordando, depois, como foi a chegada ao United, em 2014. Após uma pré-época ao serviço do V. Guimarães na qual deu nas vistas, os red devils pagaram 8 milhões de euros por ele e Alex Ferguson chegou mesmo a afirmar que se tratava do único jogador que havia contratado em toda a carreira sem ver jogar. Hoje, Bebé tomaria outra decisão.

"Sobre o Manchester United não tenho muito a dizer a não ser que foi uma boa experiência. Era muito miúdo e posso dizer que talvez não tenha ido no momento certo. Mas as coisas são assim e temos de aproveitar as oportunidades. A vida continua, mas se fosse agora era diferente, com toda a certeza. Já estou mais crescido e a forma de jogar já é completamente diferente. Fui jogar para o Manchester United sem qualquer pressão, pois só queria desfrutar do futebol, como faço hoje. Só tinha de estar contente", recorda o extremo, que trocou os red devils pelo Benfica na época 2014/15 – depois de empréstimos a Rio Ave e Paços de Ferreira.

Autor: Pedro Ponte