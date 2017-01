A transferência de Bebé, do V. Guimarães para o Manchester United, em 2010, é eleita esta quarta-feira, pela revista inglesa 'Four Four Two', como a segunda mais estranha da história do futebol inglês, apenas suplantada pela troca operada por Kevin Keegan em 1980, quando se mudou o campeão alemão Hamburgo para o Southampton. Apesar de o apontar como um falhanço de mercado, com uma ponta de ironia a 'Four Four Two' faz uma observação curiosa: "E marcou pelo United na Liga dos Campeões, algo que é mais do que Marouane Fellaini já fez".Recorde-se que os red devils pagaram pelo extremo, na altura com 20 anos, uma verba a rondar os 9 milhões de euros, montante esse que foi dividido entre o V. Guimarães e a Gestifute, de Jorge Mendes. Uma transferência que, soube-se depois, foi feita por Alex Ferguson sem sequer ver o extremo em ação e que, conforme se confirmou, acabou por não ter os resultados esperados pelos ingleses.Agora, recorde-se, Bebé atua no Eibar, clube que pagou ao Benfica 1,5 milhões de euros pelo seu passe no início da temporada.

Autor: Fábio Lima