A pesada derrota do Bayern Munique em casa do Paris Saint-Germain (PSG) foi o catalisador que esteve na base da decisão da administração do clube alemão de demitir Carlo Ancelotti, na tarde de quinta-feira, menos de 24 horas depois do jogo da Liga dos Campeões.David Beckham, que trabalhou sob as ordens do italiano no PSG entre janeiro e e junho de 2013, foi apanhado de surpresa pela notícia e fez questão de mostrar solidariedade para com o treinador que teria alguns jogadores do Bayrn Munique contra a sua continuidade no cargo."Adoro o Carlo. Para mim é um dos melhores [treinadores do Mundo]. É um dos treinadores e uma das pessoas mais incríveis que conheço e um dos mais bem sucedidos treinadores na história do futebol", revelou o antigo médio internacional inglês, garantindo que Ancelotti dará a volta por cima: "Ele vai ficar bem."