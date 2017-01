Continuar a ler

"O mais próximo [de abusos] seria o que alguns profissionais faziam. Se nós [os mais novos] pisássemos o risco, obrigavam-nos a fazer uma dança no balneário, à frente dos nossos ídolos da altura. Era humilhante, mas apenas isso. E era para nos dar uma lição, não havia maldade nem algo de errado", contou.



A investigação em curso em Inglaterra aos casos de pedofilia no seio de vários clubes foi um dos temas abordados por David Beckham em entrevista a um dos canais de rádio da BBC e, embora o antigo futebolista proveniente da academia do Manchester United tenha revelado que tais comportamentos não tiveram lugar no clube, acabou por contar que os mais jovens eram por vezes sujeitos a humilhações, como parte do processo de formação."O que se passou é vergonhoso e é preciso fazer algo a esse respeito", começou por dizer Beckham no programa ‘Desert Island Discs’ da BBC Radio 4, esclarecendo de imediato: "No Manchester United nunca acontece nada."