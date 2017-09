Continuar a ler

O clube de Bruxelas, no qual alinha o central português Josué (ex-Vitória de Guimarães), anunciou a demissão do treinador no seu site oficial, dois dias depois do empate 2-2 no reduto do Kortrijk.



Após sete rondas, o Anderlecht soma duas vitórias, três empates e duas derrotas no campeonato belga, para um total de nove pontos, metade dos do líder, o Club Brugge.



O Anderlecht, detentor do título belga, anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador suíço René Weiler, após a sétima jornada do campeonato da Bélgica de futebol, que o clube de Bruxelas concluiu no nono lugar.O treinador, de 44 anos, estava no clube desde o início da época passada, na qual o Anderlecht conseguiu conquistar o campeonato belga e atingir os quartos de final da Liga Europa.

