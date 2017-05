Continuar a ler

Com 49 pontos, a uma jornada de ser concluído o playoff de atribuição do título, a equipa comandada pelo suíço René Weiler assegurou assim antecipadamente a vitória no campeonato, pois o Club Brugge é segundo com 42 pontos.



O Anderlecht garantiu esta quinta-feira a conquista do 34.º título belga da sua história, a uma jornada do final do campeonato. A equipa onde alinha o ex-sportinguista Diego Capel fez a festa com um triunfo, por 3-1, na visita ao Charleroi, mas nem disso precisaria face à derrota do perseguidor e ex-campeão Club Brugge em Oostende, por 2-1.Com quatro pontos de avanço sobre o conjunto orientado por Michel Preud'homme à entrada para esta 9.ª ronda da fase final, ao Anderlecht bastava fazer um resultado idêntico ao do rival. Ainda assim, até esteve a perder, depois de Bedia ter adiantado o Charleroi aos 27'. Porém, um bis de Teodorczyk (59' e 81') e um golo de Massimo Bruno (87') operaram a reviravolta.