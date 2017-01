Ishak Belfodil está a um passo de reforçar o Everton. Segundoapurou junto de fonte próxima do processo, o avançado do Standard Liège já faz parte da lista de alvos dos 'toffees' há algum tempo e, depois de várias ofertas recusadas pelo presidente belga, deverá mesmo rumar à Premier League neste mercado de inverno, por um valor a rondar os 12 milhões de euros.Depois de ter sido associado ao Sporting em 2015, Belfodil acabou por trocar o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, pelo Standard Liège no último defeso. Atualmente, o argelino é o segundo melhor marcador do clube belga, com 10 golos apontados, apenas atrás do companheiro de equipa, o português Orlando Sá.O acordo, sabe o nosso jornal, está iminente e deverá ser concluído nos próximos dias. Em Goodison Park, Belfodil, de 24 anos, terá uma forte concorrência na frente de ataque, nomeadamente do belga Romelu Lukaku.

Autor: Fábio Aguiar