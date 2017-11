Continuar a ler

O Eupen é 16.º e último classificado no campeonato belga, com dez pontos em 14 jogos, resultado de duas vitórias, quatro empates e oito derrotas.



De acordo com o Eupen, importa salientar que Makélélé, de 44 anos, tem "um palmarés extraordinário como jogador" e uma "sólida experiência a nível internacional", lembrando que o antigo médio foi o 'motor' das equipas pelas quais passou.



O ex-futebolista internacional francês Claude Makélélé deixa o cargo de treinador-adjunto do Swansea e é o novo treinador do Eupen, revelou esta segunda-feira o clube de futebol belga, em conferência de imprensa."A evolução desportiva das últimas semanas, e a situação atual da classificação da equipa, levaram o KAS Eupen a tomar uma decisão e a aumentar a consciencialização no clube, de maneira a permitir que os próximos desafios sejam enfrentados com melhores perspetivas de sucesso", indicou o clube.

