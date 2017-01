Com o português Orlando Sá a titular e a estreia do brasileiro Danilo (ex-Benfica) - o médio cedido pelo Sp. Braga entrou aos 66' -, o Standard Liège não conseguiu melhor do que um empate (2-2) na deslocação ao terreno do Eupen, no jogo que fechou a 23.ª jornada do campeonato belga.O argelino Belfodil acabou por ser a figura do encontro, ao bisar pelos visitantes, inaugurando o marcador aos 3' e evitando a derrota com um golo aos 90'. Laifis (55' p.b.) e Sylla (65') marcaram pelos anfitriões, naquele que foi o quinto jogo seguido do Standard sem ganhar na liga.