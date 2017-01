A Comissão de Combate ao Jogo Ilegal da Bélgica aplicou uma multa de 100 mil euros ao defesa do Anderlecht, Olivier Deschacht, por envolvimento em apostas ilegais contra a sua própria equipa. Em novembro passado, o internacional belga havia sido referenciado numa aposta no jogo entre o Anderlecht e o Benfica, a 27 de novembro de 2013, para a Liga dos Campeões, que as águias venceram por 3-2.

As autoridades belgas acusam Deschacht de, repetidamente, apostar em derrotas da sua equipa em jogos em que está diretamente envolvido. O jogador, de 35 anos, defendeu-se alegando que a conta bancária usada, apesar de estar em seu nome, era gerida pelo irmão Xavier, também ele multado em 100 mil euros pela Comissão de Combate ao Jogo Ilegal.

Continuar a ler