Sá Pinto tinha sido punido com sete dias de suspensão, a começar na quarta-feira, e uma multa de 400 euros, depois de ter invadido o relvado para festejar com os seus jogadores o golo da vitória no jogo de domingo com o Lokeren (2-1), na oitava jornada do campeonato.Além de Sá Pinto, também o castigo sobre o adjunto Ricardo Pereira foi levantado, enquanto Rui Mota continua castigado, além do jogador Carlinhos, que não poderá atuar no domingo, na visita do Standard Liége ao campo do campeão Anderlecht.