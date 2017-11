O futebol belga está em choque. O jovem Joel Lobanzo, de 17 anos, perdeu a vida dois dias depois de ter sofrido uma paragem cardio-respiratória durante o treino de terça-feira, segundo comunicou esta noite o Antuérpia, o clube no qual atuava, integrado na equipa de juniores.Lobanzo caiu inanimado no treino de terça-feira, tendo sido de imediato socorrido pela equipa médica do clube e posteriormente transportado para o hospital, onde ingressou em estado crítico. Acabaria por não resistir e perder a vida esta quinta-feira.Refira-se que no Antuérpia atuam, ainda que na equipa principal, os portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues, sendo essa mesmo formação A comandada por László Bölöni.

Autor: Fábio Lima