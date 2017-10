Continuar a ler

Exigência máxima com Sá Pinto



Melhor marcador do St. Liège na última época, com um total de 20 golos, Orlando Sá é uma das referências de uma equipa que ainda está a assimilar as ideias de Sá Pinto. "Trouxe uma grande vontade de ganhar e um nível de exigência muito elevado. Todos os treinos são sérios e intensos. Exige o máximo de todos", revelou o avançado, frisando que, apesar de o objetivo imediato ser o acesso ao playoff, o sonho é voltar a ter um "Standard a lutar por títulos". Melhor marcador do St. Liège na última época, com um total de 20 golos, Orlando Sá é uma das referências de uma equipa que ainda está a assimilar as ideias de Sá Pinto. "Trouxe uma grande vontade de ganhar e um nível de exigência muito elevado. Todos os treinos são sérios e intensos. Exige o máximo de todos", revelou o avançado, frisando que, apesar de o objetivo imediato ser o acesso ao playoff, o sonho é voltar a ter um "Standard a lutar por títulos".

Os caminhos percorridos pela sua carreira conduziram Orlando Sá a ganhar o estatuto de verdadeiro ‘globetrotter’ do futebol. Aos 29 anos, o avançado já passou por países como Inglaterra, Chipre, Polónia e Israel antes de chegar aos belgas do Standard Liège, no ano passado. É lá, na equipa orientada por Ricardo Sá Pinto, que o internacional português tem construído um legado semelhante a todos os destinos passados e que tem o golo como denominador comum. Os últimos dois foram apontados ao Kortrijk e permitiram ao Standard regressar aos triunfos no campeonato."Foi um bis que até teve um sabor amargo, já que, depois de estar com a bola na mão para fazer o hat trick na conversão de uma grande penalidade, o árbitro voltou com a decisão atrás após consultar o vídeo-árbitro, acabando por expulsar o nosso capitão. Felizmente conseguimos segurar os três pontos, que foi o mais importante", referiu o atacante, em declarações a Record, justificando o arranque intermitente na liga belga: "Começámos um novo processo, mas ainda se nota alguma instabilidade e descrença face aos últimos anos menos conseguidos. Mas estamos mais estáveis e determinados em melhorar cada vez mais. Infelizmente estive impossibilitado de ajudar, face ao castigo que me foi aplicado, mas regresso agora confiante para fazer os golos que a equipa precisa para ganhar."

Autor: Fábio Aguiar