O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, venceu este domingo por 3-1 na receção ao Waasland-Beveren, em jogo da 13.ª jornada do campeonato belga.O avançado internacional português Orlando Sá inaugurou o marcador para o Standard, aos 28', pouco depois de ter falhado uma grande penalidade, tendo M'Poku (30') e um autogolo de Seck (42') aumentado a vantagem dos anfitriões, antes de Thelin (87') reduzir para os visitantes.O Standard Liège subiu ao sétimo lugar do campeonato, a 14 pontos do líder, o Club Brugge, e em igualdade pontual com as últimas equipas que ocupam os lugares de acesso às competições europeias da próxima época.

Autor: Lusa