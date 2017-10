Continuar a ler

Em inferioridade numérica, face à expulsão de Azouni, aos 37’, o equipa visitante perdeu concentração e viu o Standard Liège dilatar a vantagem ainda antes do intervalo, novamente por Orlando Sá. Depois de ganhar no confronto físico com Kumordzi, o avançado, de 29 anos, ‘bateu’ Kaminski e fechou as contas do resultado.Com este triunfo, a formação orientada por Sá Pinto subiu ao 9.º lugar da tabela, com 12 pontos, ainda longe do líder Club Brugge, que soma já 24. Por seu lado, Orlando Sá leva agora três golos apontados no campeonato.