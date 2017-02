O português Orlando Sá marcou pela terceira jornada seguida na Bélgica mas o golo do avançado, aos 55', apenas chegou para o empate (2-2) do Standard Liège na receção ao Mechelen, em jogo da 24.ª jornada do campeonato.O resultado deixa a equipa do internacional português sem qualquer hipótese de se apurar para a fase de apuramento do campeão, para a qual seguem apenas os seis primeiros no final da fase regular da prova. Com duas jornadas por disputar, o Standard segue em 9.º lugar, com 38 pontos, já a sete do Mechelen (6.º).Quanto a Orlando Sá, o avançado soma agora 14 golos, menos um do que o belga Jelle Vossen (Club Brugge) e quatro do que o polaco Teodorczyk (Anderlecht), os melhores marcadores do campeonato.