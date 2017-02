Orlando Sá marcou pela segunda jornada seguida no campeonato belga mas, desta vez, o golo do avançado apenas serviu para o Standard Liège empatar (1-1) na receção ao Gent, em jogo da 27.ª ronda.O internacional português, que tinha feito o único golo no triunfo da semana passada, inaugurou o marcador aos 44', mas o sérviio Stefan Mitrovic, antigo jogador do Benfica, fez a igualdade aos 51', deixando o Standard no 9.º lugar, com 37 pontos. O apuramento do Standard para a fase de discussão do título, para a qual se apuram os seis primeiros, ficou assim mais complicado quando faltam apenas três jornadas para o final da fase regular.Refira-se que Orlando Sá já leva 13 golos no campeonato esta época, apenas menos do que Jelle Vossen (Club Brugge), com 14, e Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), que soma 17.