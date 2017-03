Continuar a ler

O defesa soma 54 jogos em pouco mais de época e meia na equipa belga, tendo apontado até ao momento cinco golos.



O defesa-central português Rúben Fernandes, de 30 anos, a cumprir a segunda temporada ao serviço do Sint-Truiden , renovou esta quinta-feira o vínculo (que terminava no final da campanha em curso) com o clube belga, por mais dois anos.O jogador, natural de Portimão e formado no Portimonense, tendo ainda representado Varzim e Estoril, fica assim ligado contratualmente ao Sint-Truiden até junho de 2019.

Autor: Armando Alves