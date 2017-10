Continuar a ler

O Antuérpia, treinado pelo romeno Laszlo Boloni, antigo técnico campeão pelo Sporting, contou com Ivo Rodrigues a tempo inteiro.



Com este resultado, a equipa de Liège caiu para o 10.º posto, com 16 pontos, enquanto o Antuérpia é quinto, com 19. O Club Brugge lidera com 30. O Antuérpia, treinado pelo romeno Laszlo Boloni, antigo técnico campeão pelo Sporting, contou com Ivo Rodrigues a tempo inteiro.Com este resultado, a equipa de Liège caiu para o 10.º posto, com 16 pontos, enquanto o Antuérpia é quinto, com 19. O Club Brugge lidera com 30.

O Standard Liège, comandado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, empatou esta quinta-feira a zero no terreno do Antuérpia e caiu para o 10.º lugar do campeonato belga, na 12.ª jornada da competição.O Standard, que vinha de duas vitórias consecutivas, acabou por ficar a zero no campo do quinto classificado da prova, num encontro em que Orlando Sá foi titular na formação de Sá Pinto.

Autor: Lusa