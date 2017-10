Continuar a ler

O avançado português Orlando Sá foi lançado por Sá Pinto aos 88 minutos, a render o congolês Paul M'Poku, um minuto antes do golo do Anderlecht.



Pela equipa da casa, alinhou o defesa central português Josué, que já representou o Paços de Ferreira, o Vitória Guimarães e o Estoril.



Com este triunfo, o Anderlecht subiu ao sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto o Standard de Liége mantém o 12.º, com nove.

O Anderlecht venceu este domingo o Standard de Liége, treinado pelo português Sá Pinto, por 1-0 , em jogo que fechou a 9.ª jornada da Liga belga, mas só chegou ao triunfo aos 89 minutos.Um golo do avançado nigeriano Henry Oneykuru, após uma assistência do médio Leander Dendoncker, deu um triunfo difícil ao Anderlecht, que vinha de uma derrota pesada a meio da semana por 3-0, em casa, frente aos escoceses do Celtic de Glasgow, para a Liga dos Campeões.

Autor: Lusa