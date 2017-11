O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, subiu este domingo ao sexto lugar da liga belga, ao bater o Genk por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Juliper League.O Standard Liège, que alinhou com Orlando Sá no onze, marcou por Paul-José M'Poku Ebunge, aos 15 minutos, ampliando por Uche Agbo, aos 81 minutos.A equipa orientada por Ricardo Sá Pinto soma agora 23 pontos, menos 14 do que o líder do campeonato belga, o Club Brugge, que hoje recebe o Waregem.

Autor: Lusa