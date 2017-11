Continuar a ler

O jogo da 15.ª jornada da liga belga ficou marcado pelas expulsões em ambas as equipas: os visitantes perderam o belga Brecht Capon, aos 21 minutos, com a equipa da casa a ficar privada, também por vermelho direto, do brasileiro Edmilson Junior, oito minutos depois.



Aos 75 minutos, o Oostende ficou reduzido a nove, devido ao vermelho direto mostrado a Kevin Vandendriessche.



O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, desperdiçou 15 minutos em superioridade numérica, para empatar a zero na receção ao Oostende, na 15.ª jornada da liga belga.O Standard Liège, que alinhou com Orlando Sá no onze, não foi além do empate com o Oostende, que ocupa a 13.ª posição da tabela classificativa, com 15 pontos, apesar de ter estado a jogar contra nove durante 15 minutos.

