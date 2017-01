Continuar a ler

Contratado no verão aos israelitas do Maccabi Telaviv, Orlando Sá não precisou de muito tempo para ganhar o seu espaço e se tornar ídolo dos adeptos. Atualmente, o internacional português é o melhor marcador da equipa no campeonato, com 11 golos em 16 jogos. Mais: é o jogador com a melhor percentagem de aproveitamento na Bélgica, com uma média de 0,69 golos por jogo na liga. Ao todo, o avançado, de 27 anos, já festejou por 14 vezes esta temporada.



Perante tal influência, os responsáveis do Standard Liège não abdicam de Orlando Sá e só admitem abrir a porta de saída ao português caso surja uma proposta irrecusável, como acabou por suceder com Belfodil.