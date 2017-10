Continuar a ler

A formação de Sá Pinto colocou-se a vencer aos 33 minutos, graças a um autogolo de Locigno, mas o Mouscron, quinto classificado, empatou aos 49', por Awoniyi.



Depois do remate certeiro de Orlando Sá, o brasileiro Edmilson Júnior confirmou o triunfo do Standard, na marcação de um penálti, já nos descontos (90'+4).



Com este triunfo, a equipa de Sá Pinto subiu provisoriamente ao oitavo posto, com 15 pontos. A formação de Sá Pinto colocou-se a vencer aos 33 minutos, graças a um autogolo de Locigno, mas o Mouscron, quinto classificado, empatou aos 49', por Awoniyi.Depois do remate certeiro de Orlando Sá, o brasileiro Edmilson Júnior confirmou o triunfo do Standard, na marcação de um penálti, já nos descontos (90'+4).Com este triunfo, a equipa de Sá Pinto subiu provisoriamente ao oitavo posto, com 15 pontos.

O Standard Liège, treinado por Ricardo Sá Pinto, subiu ao oitavo lugar do campeonato belga, após vencer por 3-1 no terreno do Mouscron, com um golo de Orlando Sá, no arranque da 11.ª jornada.O avançado português, que foi titular na formação de Liège, fez o segundo golo da sua equipa, aos 75 minutos, dando nova vantagem à sua equipa. Foi o quarto remate certeiro de Orlando Sá na liga esta época.

Autor: Lusa