O Zulte Waregem arrebatou a Taça da Bélgica pela segunda vez na sua história ao vencer o Oostende, que se estreou numa final da prova, no desempate por penáltis (4-2). Isto depois de um encontro cheio de emoção que chegou ao final do prolongamento com uma igualdade a três golos, depois de 2-2 no fim dos 90 minutos.Dimata (19' e 54') e Musona (116' pen.) fizeram os golos do Oostende, enquanto Derijck (25'), Coopman (64') e Gueye (111') responderam pelo Zulte Waregem, que acabou por ser mais feliz nos penáltis: marcou por Derijck, Mühren, Meïté e Hämäläinen, ao passo que o adversário apenas faturou por Siani e Marusic (Canesin e Musona falharam).