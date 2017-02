Karim Bellarabi, jogador do Bayer Leverkusen, escreveu o seu nome na história da Bundesliga depois de apontar o golo 50 mil do campeonato alemão. O tento em causa foi apontado frente ao Augsburgo [1-3], ao minuto 23, esta sexta feira, em partida a contar para a 21.ª jornada do principal escalão do futebol germânico.O primeiro embate disputado na Liga alemã foi em 1963, entre Dortmund e Werder Bremen, partida em que Timo Konietzka fez o primeiro golo do campeonato alemão, para os aurinegros, em menos de um minuto de jogo. Contudo, foi o Colónia quem se consagrou campeão nesse ano.