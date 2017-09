Hatem Ben Arfa foi um dos reforços do Paris SG no verão de 2016 mas a pouca utilização do médio criativo e a recente ‘despromoção’ à equipa B levou o internacional francês a fazer queixa formal do clube, acusando-o de assédio laboral e discriminação. Ben Arfa ainda não foi utilizado por Unai Emery esta época e, segundo o jornal francês ‘L’Equipe’, "perdeu a paciência" por não ter sido inscrito na Champions e estar na equipa B. Os advogados do jogador revelam que, no PSG, "estão a utilizar métodos de psicologia" contra Ben Arfa: " Na pré-época, disseram-lhe que poderia fazer jogos esporádicos na equipa B mas já lá está fixo no plantel."Questionado sobre a situação na antevisão da receção de hoje ao Bordéus, Emery foi claro: "Todos os jogadores sabem a sua posição desde o início de época. Ele é das reservas."