A imprensa dinamarquesa dá conta de que o Rosenborg contratou Nicklas Bendtner ao Nottingham Forest, por uma verba não revelada.O avançado dinamarquês, de 29 anos, já esteve no radar de Benfica e Sporting, ambas as vezes por ordem de Jorge Jesus. No clube norueguês, Bendtner vai encontrar Lukas Spalvis, avançado emprestado pelo Sporting.

Autor: João G. Oliveira