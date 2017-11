Continuar a ler

Com o desaire deste domingo frente ao Sassuolo (2-1) , o seu 13.º consecutivo, o clube do sul de Itália superou o registo do Manchester United, inesperado detentor do recorde europeu, com 12 derrotas consecutivas na sua estreia na liga inglesa, na época de 1930/31. Nessa temporada, os red devils foram despromovidos, vencendo apenas sete dos 42 jogos disputados.A 'maldição' do Benevento, que jogou durante 27 minutos com menos um, esteve hoje perto de terminar, mas um golo de Peluso aos 90'+4 acabou por dar a vitória aos visitantes.A equipa da região da Campânia continua sem somar qualquer ponto em 13 jornadas, agravando uma crise que lhe valeu o recorde de pior estreante do campeonato italiano em outubro, depois de ter somado a nona derrota em outubro, uma mais que o Veneza na época de 1949/50.