As águias de Luanda terminaram o Girabola de 2016 na sexta posição e o de 2015 na terceira, vencendo ainda a Taça de Angola na temporada de 2014.



"Estaremos ausentes das competições profissionais e vamos agora virar a nossa atenção para os escalões de formação do clube", disse Sansão Salomão.



Durante o período de suspensão do futebol profissional, o projeto do Benfica de Luanda "terá como objetivo primordial trabalhar nas camadas de formação" e "aliar a componente empresarial ao desporto", para criar "bases seguras para alcançar a médio prazo resultados desportivamente competitivos e financeiramente sustentáveis", explicou a instituição, que entretanto já tinha visto sair alguns dos seus jogadores do plantel sénior para clubes rivais da capital.



A direção do Benfica de Luanda anunciou esta terça-feira a "suspensão temporária" do clube no Girabola de 2017, o principal campeonato angolano de futebol, por motivos de ordem financeira."Decidimos, na sequência de uma reunião que tivemos com os órgãos sociais, em suspender temporariamente a nossa participação no Girabola de 2017, porque vimos alterado o modelo de patrocínio do nosso clube", explicou à agência Lusa o porta-voz do clube, Sansão Salomão.

Autor: Lusa