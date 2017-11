Entrevistado no domingo pelo programa francês Canal Football Club, Karim Benzema falava de Hatem Ben Arfa, um jogador da sua geração, quando fez uma comparação que deixou tudo e todos boquiabertos. Especialmente os fãs de Lionel Messi..."É alguém com muito talento, ao nível do Lionel Messi. Vê-lo assim em Paris deixa-me triste, pois ele conseguiu dar a volta por cima em Nice, onde mostrou que é capaz de fazer a diferença, que pode fazer o que quer com a bola. E agora tem de começar de novo outra vez. É uma pena...", declarou o avançado do Real Madrid.Refira-se que Ben Arfa se encontra afastado dos trabalhos no Paris SG, numa situação que se arrasta já há vários meses e que até já levou o próprio jogador a apresentar queixa contra o clube

Autor: Fábio Lima