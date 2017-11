Benzema comentou a sua relação com Cristiano Ronaldo a um canal francês, ao qual confidenciou que o internacional português é "mais egoísta" em campo do que ele."Temos uma boa relação e gosto de jogar com ele. É mais egoísta do que eu, mas isso é normal. Ele marca 50 golos, mas se olhares para os números são necessárias muitas assistências. É um grande jogador e muito ambicioso em tudo que faz", disse o avançado do Real Madrid.