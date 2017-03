Continuar a ler

"Nós não temos tempo para falar dessas coisas. Só trabalhamos", assegurou o avançado do Real Madrid, explicando o que falaram os jogadores durante o intevalo do encontro com o Nápoles, numa altura em que os madridistas perdiam, por 1-0, e a eliminatória estava segura apenas pela diferença de um golo.



"Falamos de tudo. Tínhamos que jogar no campo do adversário, porque no nosso era difícil, já que pressionavam muito. No final, fizemo-lo bem e ganhamos. As coisas estiveram difíceis, mas demos a volta e já está", argumentou Benzema.



Também o lateral brasileiro Marcelo se mostrou pouco simpático, quando confrontado com uma questão relacionada com o rendimento do BBC. "Quando criaticam o BBC, entra-me por um ouvido e sai-me pelo outro", garantiu o defesa do Real Madrid.