Continuar a ler

"Mourinho é alguém que respeito mas depois disso perdeu-se alguma coisa. Disse-lhe o que tinha a dizer numa conversa de uma hora. 'Sou jogador de futebol e tu és o meu treinador. Eu respeito-te, respeita-me como jogador. Depois disso, já não houve nem gatos, nem cães, nem nada", refere Benzema.



"Sou tímido mas quando gozam comigo sou direto. E quando dizes o que pensas, as coisas são melhores", acrescenta o jogador gaulês.



A 11 de dezembro de 2010 disse: "Se vais à caça e só tens um gato, tens de levá-lo pois sozinho não pode ir. Se fores com um bom cão, caças mais. E se fores com um gato, caças menos mas caças." "Mourinho é alguém que respeito mas depois disso perdeu-se alguma coisa. Disse-lhe o que tinha a dizer numa conversa de uma hora. 'Sou jogador de futebol e tu és o meu treinador. Eu respeito-te, respeita-me como jogador. Depois disso, já não houve nem gatos, nem cães, nem nada", refere Benzema."Sou tímido mas quando gozam comigo sou direto. E quando dizes o que pensas, as coisas são melhores", acrescenta o jogador gaulês.

11 de dezembro de 2010. Mourinho, então no Real Madrid, recorreu a uma analogia, envolvendo caça com cães e... gatos, para reclamar mais um avançado e as palavras do treinador português tocaram particularmente Benzema. Quase sete anos depois, esse episódio foi recordado num documentário sobre o avançado francês, difundido no Canal +.Benzema começa por referir que sempre teve "uma boa solução" com Mourinho mas que depois disso as coisas mudaram porque essas declarações "não caíram bem".

Autor: Sandra Lucas Simões