"Há uma falta de coerência nas suas declarações. Não consigo entender o que diz", revelou Benzema. Ainda sobre o afastamento da seleção, o francês promete não desistir: "O mais fácil, dada a forma como fui tratado, seria atirar a toalha ao chão. Mas esse não é o meu estado de espírito".



Por fim, Benzema virou-se para Valbuena, que acusa de faltar à verdade no caso: "Ele que pare com as suas m*****. Põe-me louco ao continuar a mentir".

Karim Benzema quebrou o silêncio sobre o caso em que é acusado de chantagem e o consequente afastamento da seleção francesa, e logo de uma forma arrasadora. O avançado do Real Madrid concedeu uma entrevista ao jornal 'L'Équipe', que será publicada na quarta-feira, onde critica o selecionador Didier Deschamps, o antigo companheiro de seleção Mathieu Valbuena e a forma como foi tratado pelos responsáveis da Federação gaulesa.Recorde-se que Benzema foi afastado da seleção francesa depois de ser acusado de associação criminosa por fazer chantagem com Valbuena, pedindo dinheiro para não revelar um alegado vídeo de teor sexual envolvendo o então colega de seleção. O atacante nunca mais foi chamado à seleção e ficou mesmo de fora da convocatória de Deschamps para o Euro'2016, que decorreu no seu país. Agora, as baterias estão apontadas ao selecionador.

Autor: Luís Miroto Simões