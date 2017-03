Karim Benzema volta a ficar de fora da convocatória de Didier Deschamps, desta vez para a partida frente ao Luxemburgo, a contar para a classificação para o Mundial'2018, e para o encontro frente à Espanha a realizar-se no Stade de France, a 28 de março. Recorde-se que o avançado do Real Madrid acusou o técnico da seleção francesa de ceder a pressões e racismo, devido às suas origens argelinas.Contudo, Deschamps não descarta uma eventual chamada do avançado merengue no futuro, afirmando que "nunca é tarde para regressar". Também o presidente da Federação Francesa afirma que o caso polémico que envolve Benzema ja se prolonga por demasiado tempo, abrindo a possibilidade do regresso do francês.O avançado do Real Madrid jogou pela última vez ao serviço da seleção frente a Arménia e Dinamarca, em outubro de 2015, depois de ser conhecido o caso 'Valbuena', acabando por não ser convocado para o Euro'2016, que a França perdeu na final frente a Portugal.