"É o maior! O Ronaldo é brilhante, mas o Messi é mais o meu estilo de jogador. Vê o jogo de uma forma tão clara. Pode marcar, criar... é um jogador completo, provavelmente o melhor de sempre. Se perguntarem a alguém mais velho, provavelmente dirão que o melhor foi Pelé, Maradona, Puskas ou Di Stéfano. Mas na minha geração é mais o Messi e o Ronaldo. São dois jogadores que estão no mesmo patamar, mas há algo no Messi que me faz gritar o seu nome quando vejo o Barcelona a jogar", disse o dianteiro, que de momento atua no Kerala Blasters, na Índia.



Berbatov recordou ainda a sua passagem pelo Monaco e a forma como viu todos os 'miúdos' a serem criados no principado. "Fui para o primeiro treino e vi Anthony Martial, James Rodriguez, Geoffrey Kondogbia, Yannick Carrasco, Bernardo Silva... Estes miúdos estavam a voar no treino e comecei a pensar para mim 'Que raios?! Ou sou muito velho ou estes miúdos são muito bons'. O Martial tinha algo especial, evoluiu e acabará por evoluir ainda mais", elogiou.

Quando Dimitar Berbatov chegou a Old Trafford, já Cristiano Ronaldo lá estava há cinco temporadas e ambos acabaram por apenas partilhar o balneário durante uma temporada, em 2008/09. Ainda assim, em entrevista ao portal ESPN FC, o búlgaro elogia aquilo que viu do avançado português, nomeadamente o seu trabalho para chegar onde chegou. Contudo, na mesma ideia... Berbatov diz que os miúdos de agora não devem imitar o estilo do português e explica porquê."Os jovens jogadores tentam e imitam os melhores jogadoros como o Ronaldo. Tentam imitar o cabelo, as roupas, os carros, as fintas... Tento sempre dizer-lhe o quão duro o Cristiano treinava, tanto no treino como depois. Ele apenas queria ser o melhor. Tudo o resto veio depois. Os jovens de agora não devem tentar nem imitar essa m****. Devem simplesmente concentrar-se neles mesmo e serem profissionais. O Ronaldo era normal no balneário. Podia mandar uma piada, tal como o Evra, mas era uma pessoa séria quando jogava. Já eu era tímido, calmo e via de tudo", admitiu o búlgaro, de 36 anos, que depois deixou rasgados elogios a Messi.

Autor: Fábio Lima