"Pedirei perdão a Torres e explicar-lhe que fui direto à bola. E que fico muito alegre por ter sido apenas um susto", concluiu Álex Bergantiños.

Álex Bergantiños foi o médio do Deportivo envolvido no lance que provocou a Fernando Torres um traumatismo cranioencefálico que o obrigou a permanecer em observação numa unidade hospitalar da Corunha.Terminado o jogo, o futebolista, de 31 anos, deslocou-se, na companhia do técnico Pep Mel, ao hospital e, mesmo antes de conseguir falar com o companheiro de profissão, revelou o que sentiu de instantes a seguir ao choque."No campo estava a rezar para que recuperasse a consciência do mais depressa possível. Ouviam-se ruídos, porque custava-lhe respirar. Quando Gabi levantou o polegar, senti um alívio imenso. O choque é com a cabeça. Eu também tenho um inchaço", revelou a 'El Partidazo', anunciando ainda o que iria dizer ao internacional espanhol logo que o visse.

Autor: João Lopes