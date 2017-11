Já é conhecida a data em que o treinador do Sevilha, Eduardo Berizzo, vai ser operado a um cancro da próstata . Num comunicado divulgado pelo clube, a intervenção cirúrgica a "um adenocarcinoma da próstata" vai decorrer esta terça-feira e o seu regresso dependerá tanto da operação como da evolução do pós-operatório. Durante a sua baixa, Ernesto Marcucci vai dirigir a equipa e tomará os comandos do clube andaluz.O Sevilha confirmou que o técnico sofria de um tumor na próstata na passada quarta-feira, após o encontro entre a equipa espanhola e o Liverpool da Liga dos Campeões.

Autor: Bruno Dias