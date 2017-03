"Bernardo é a força tranquila que ouve sempre o que os outros lhe dizem. Aquele que vocês veem em campo, é o mesmo na vida". Quem o diz é Mbappé, visto pelo jornal francês ‘L’Équipe’ como um dos irmãos do balneário de um Monaco que encanta França. Leonardo Jardim construiu um grupo que tem um futuro incrível mas já agarra o presente com tudo.

Mbappé, Bakayoko, Mendy, Bernardo e Lemar são os cinco irmãos que têm embalado o Monaco. "Bernardo e Lemar formam o duo calmo de pilotos do jogo. Duas miniaturas com técnica sublime e rapidez própria da estirpe de craques como Iniesta", escreve o jornal francês.





Para Bernardo Silva, "as estatísticas nada dizem", mas a evolução das pérolas do Monaco deve-se à aposta: "Em Portugal não é como em França. Aqui devemos estar prontos para jogar e crescer devagar. No Monaco vive-se assim. É difícil aceitar mas é para nosso bem."Os irmãos do Monaco florescem com Jardim, que chamou Bernardo, Moutinho e Falcão para defrontar o Bordéus este sábado.

Emery sob fogo

A eliminação do PSG da Champions deixou Emery tremido e o ‘L’Équipe’ revelou a conversa do técnico com o plantel: "Ouçam-me! Ainda que não tenha jogado a um nível mais alto do que a 2.ª Divisão, tenho mais experiência do que vocês. Ouçam-me." Esta atitude é contestada pelos adeptos.