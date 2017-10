Nem mergulho para a piscina, nem castigo. Bernardo Silva foi ilibado pela federação inglesa da acusação de simulação no lance do penálti que abriu caminho à vitória (3-0) do Manchester City, no sábado. O incidente foi revisto e os três elementos do painel consideraram de forma unânime que o guarda-redes Nick Pope tocou no pé do português, recusando, assim, o argumento do treinador do Burnley de que o médio enganou deliberadamente o árbitro e que, no âmbito das novas regras, deveria ser punido com dois jogos de suspensão.

"Se desse um pontapé ao meu filho, ele não cairia daquela forma", alegou Sean Dyche, acusando Bernardo Silva de fazer batota. "Se o teu filho copiou num teste de matemática, tu não dizes ‘muito bem’. Tu irias à escola e dirias ‘desculpem, ele copiou, ele precisa de fazer o teste outra vez’."

Continuar a ler

O internacional português sempre reclamou inocência. "Ele tocou-me de forma clara e o meu tornozelo torceu. Aquilo é falta para penálti", defendeu o médio, que espera manter esta terça-feira a titularidade no reencontro com os amigos do Wolverhampton: Rúben Neves, com quem jogou nos sub-21, e Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, ‘velhos’ conhecidos do Benfica e do Monaco. Recorde na mira Após igualar o registo de Pellegrini, Guardiola espera estabelecer agora um novo recorde no City, somando a 12.ª vitória seguida. Ainda assim, o espanhol considera "impossível" que a equipa possa repetir o feito do Arsenal, que em 2003/04 venceu a Premier League sem qualquer derrota.

Autor: Aurélio de Macedo