Champions



Agora, o momento é de pensar na receção ao Manchester City, agendada para quarta-feira, na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - na 1.ª mão, em Inglaterra, o Monaco perdeu por 5-3. "Teremos de fazer um jogo excecional. Sabemos que o City está bem, mas com o apoio dos nossos adeptos podemos conseguir o apuramento. Temos essa ambição, veremos", começou por salientar o médio de 22 anos.



"Sabemos que não podemos sofrer golos. Mas sabemos também que isso não é fácil contra esta equipa. Vamos tentar estar concentrados e não cometer os mesmos erros do primeiro jogo. Sabemos também que, ofensivamente, temos capacidade para marcar. O Monaco marca muitos golos. Será complicado mas somos capazes. Vamos fazer tudo para nos apurarmos. Se estivermos bem, poderemos alcançá-lo. Além disso, temos Falcão, que está em grande forma. Marca golos e ajuda com o seu trabalho defensivo. Estamos felizes por tê-lo connosco", acrescentou.



Mbappé



Bernardo Silva deixou ainda mais elogios ao jovem Kylian Mbappé, que voltou a ser fundamental ao apontar o primeiro golo frente ao Bordéus - soma agora um total de 10 remates certeiros nos seus últimos 10 encontros. "Ele tem 18 anos e o que faz é incrível. Desde o início vimos e sabíamos que ele era um jogador diferente. Na sua forma de tocar a bola, por exemplo. Ele joga de uma forma que tem qualquer coisa de especial. E, além disso, trabalha muito. Espero que continue assim para nos ajudar a conquistar títulos", referiu.

O triunfo sobre o Bordéus (2-1) deixou o Monaco com cinco pontos de avanço sobre o Nice e seis para o PSG - que joga apenas este domingo -, aproximando a equipa orientada por Leonardo Jardim da meta que é chegar ao título francês. Um objetivo claramente assumido por Bernardo Silva depois do encontro deste sábado no Estádio Louis II."Nós continuamos a fazer o nosso trabalho: tentar ganhar o maior número de jogos possíveis para conquistar este título. É muito importante para nós", frisou o internacional português, sublinhando as dificuldades sentidas no jogo de hoje: "O Bordéus está num bom momento e defende muito bem. Vimos que estudaram bem o Monaco. Foi difícil mas conseguimos ganhar. É o mais importante. Agora temos cinco pontos de vantagem para o Nice e veremos o que faz o PSG."