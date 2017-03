Continuar a ler

Leonardo Jardim falou em marcar três golos no encontro, como que prevendo sofrer um tento do Manchester City. Bernardo Silva estará de acordo?"O nosso treinador disse isso porque vamos jogar contra uma das melhores equipas do Mundo. Vamos fazer tudo para não sofrer golos, mas não será fácil. Se calhar amanhã vamos ver um jogo com muitos golos", referiu o jogador, esclarecendo que é preciso haver cabeça: "Temos a nossa estratégia, mas não vou dizer como vamos jogar. Temos de estar organizados e concentrados, atacar, mas ter calma. Se entrarmos no jogo como loucos, podemos sofrer dois ou três golos e acabou-se. Se defendermos bem, estaremos mais perto de ganhar. É preciso haver equilíbrio".Por fim, o médio português confessou que gostava de contribuir de forma direta para a passagem do Monaco aos quartos-de-final da prova milionária: "Gostaria de ser decisivo e ajudar a equipa com passes ou golos. Mas ser eu ou outro é a mesma coisa".