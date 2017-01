Os dois golos apontados em Marselha e que ajudaram o Monaco chegar ao primeiro lugar do campeonato fizeram os franceses ajoelharem-se de novo aos pés de Bernardo Silva. O craque português é alvo de um extenso artigo do jornal 'L'Équipe', que explica o seu futebol em cinco dimensões.

O jogo do camisola 10 do Monaco explica-se em cinco níveis: inteligência, primeiro toque, posicionamento, dinâmica e criatividade. Para justificar cada um deles, o 'L'Équipe' ouviu ex-treinadores de Bernardo Silva e um adversário. Fica aqui um resumo de cada uma das declarações.

Inteligência de jogo

"Pensa tão depressa que quase não precisa de correr com a bola. Conhece muito bem o jogo, compreende tudo sobre futebol. Nota-se na forma como ele se move, mas também pela forma como controla o jogo."

Hélder Cristóvão, treinador do Benfica B

Primeiro toque

"O seu primeiro toque é magnífico e sempre foi. Treinei-o quando tinha sete ou oito anos e já era a mesma perfeição, mas igualmente a mesma inteligência de jogo. Sabia sempre o que iria fazer em seguida, pelo que as suas decisões eram perfeitas no momento em que recebia a bola."

Helena Costa, ex-treinadora das camadas jovens do Benfica



Posicionamento

"Coloca-se muitas vezes em zonas onde consegue evitar duelos graças ao seu posicionamento, muitas vezes nas costas do médios adversários. Isto dificulta muito o trabalho dos defensores, que não conseguem acompanhar os seus movimentos a rasgar."

Yoann Andreu, lateral-esquerdo do Angers



Dinâmica

"Mal recebe a bola, faz dribles curtos ou mudanças de apoio. Não precisa de eliminar completamente o defesa que tem pela frente para encontrar um último passe depois de um drbile para fora, por exemplo. É difícil de cair em cima dele."

Yoann Andreu, lateral-esquerdo do Angers



Criatividade

"Imagina algumas situações que é o único a ver. Isso completa tudo o resto, a inteligência do seu jogo, a técnica, tudo o que ele faz com o pé esquerdo: desde o controlo de bola aos dribles, é tudo de alto nível."

João Tralhão, treinador dos sub-19 do Benfica