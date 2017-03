Bernardo Silva foi uma das figuras do Monaco no sensacional apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O português fez assistência para o primeiro golo no triunfo desta noite (3-1) sobre o Manchester City mas também já tinha estado em foco na 1.ª mão, em Inglaterra, onde os monegascos perderam por 5-3."Como em Manchester, esta noite também marcámos três golos. Fizemos um jogo magnífico. Conseguimos jogar muito bem na primeira parte, pressionamo-los. No segundo tempo, eles jogaram melhor e sentimos dificuldades, o que é normal pois o Manchester City é uma grande equipa. Mas conseguimos o apuramento. Estamos nos quartos-de-final e isso é o mais importante", salientou o jovem médio português, de 22 anos, em declarações à beIN Sports.Bernardo Silva sublinhou ainda aquele que considera ser o segredo da equipa monegasca. "Quando eles fizeram o 2-1, não tremenos. O que tem feito a nossa força esta época é que não temos medo de jogar. Quando perdíamos por 3-2 em Manchester, continuámos a insistir e foi também por isso que sofremos cinco golos. Mas esta noite correu tudo melhor e estamos muito contentes. Obrigado a Bakayoko que nos levou aos quartos-de-final", concluiu.